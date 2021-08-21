Эксперты одобрили применение «Спутника Лайт» для лиц старше 60 лет

Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется теми, кто ранее уже получил вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что доля пожилых людей среди умерших от коронавируса составляет около 85%. Поэтому вакцинация необходима, пишет ТАСС.

«Спутник Лайт» — это четвертая российская вакцина от коронавируса, она однокомпонентная. Ранее сообщалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» дала высокий иммунитет.

Ольга Плешкова