Минстрой РФ опасается дефицита рабочих при строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург

Проект строительства скоростной автодороги Москва — Казань — Екатеринбург может столкнуться с проблемой дефицита рабочих, такое мнение выразил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.



По его словам, для реализации проекта нужно задействовать большое количество человеческих ресурсов, материалов, машин и механизмов. Именно с дефицитом рабочих кадров связаны риски при реализации этого проекта и других крупных и средних проектов в России. Чтобы увеличить ресурс, Минстрой привлекает трудовых мигрантов.

«Есть сложности, связанные с увеличением цены, стоимости и материалов, и оборудования, и всех строительных ресурсов», — сказал он, подчеркнув, что ведется работа в этом направлении. В частности, Минстрой актуализировал приказ, который позволяет пересмотреть стоимость контрактов в сторону увеличения, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что информация о платности трассы Москва — Казань — Екатеринбург не соответствует действительности. Он отметил, что трасса даст большой доход как стране в целом, так и отдельным субъектам — Свердловской, Челябинской, Тюменской областям.

Маргарита Головатенко