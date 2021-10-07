Школьники Татарстана сразятся в кибертурнире по основам ЖКХ

Среди татарстанских школьников 5—8 классов проведут онлайн-соревнование «ЖЭКА» на знание основ жилищно-коммунального хозяйства, сообщает мэрия Казани.



Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте. Заявку можно подать до 30 октября. При прохождении регистрации участники смогут получить от организаторов консультацию через форму обратной связи на сайте.

Игру школьники будут проходить с 11 по 15 ноября и копить баллы. По результатам объявят победителей, которым вручат ценные призы, подарки и дипломы.

Фото: pixabay.com

Кибертурнир организуют Фонд содействия реформированию ЖКХ, ассоциация «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» и Минобрнауки РТ.

Маргарита Головатенко