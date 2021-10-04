Гидрометцентр Татарстана прогнозирует на этой неделе до +14 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какую погоду жителям республики ждать на этой неделе. По прогнозу синоптиков, днем будет достаточно тепло — до +14 градусов, а в ночные часы ожидаются заморозки.

По данным Гидрометцентра РТ, погоду в Татарстане в ближайшие дни будет определять опускающийся с севера обширный и мощный антициклон с отрицательными ночными температурами. Атмосферное давление существенно вырастет.

Во вторник, 5 октября, ночные температуры опустятся до -2..-7 градусов. Однако уже на фоне солнечной погоды воздух неплохо по осенним меркам прогреется до +6..+11 градусов. Дождей не ожидается.

В среду и четверг, 6—7 октября, в Татарстане синоптики прогнозируют сухую погоду. Ночью ожидается порядка +1..-4°С. Днем воздух прогреется до +8.. +14 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу, 8 и 9 октября, в Татарстане сохранится антициклональная погода, дожди маловероятны. Ночью температуры составят около +2..-3 градусов. В дневные часы в республике прогнозируется +9..+14 градусов.

Как отметили синоптики, сегодня в западных районах Татарстана прошли небольшие дожди. В полдень воздух прогрелся до +6..+9 градусов.

Татьяна Демина