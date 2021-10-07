Татарстан на выставке X Петербургского международного газового форума представлен 16 предприятиями

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов участвует в X Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. Он уже осмотрел выставочные экспозиции и принял участие в передаче ключей и документов на технику, работающую на СПГ, и на судно «Чайка-СПГ».

Татарстан на выставке форума представлен 16 предприятиями. Среди них КАМАЗ, КНИТУ-КХТИ и так далее, сообщает пресс-служба президента республики.

Минниханов обратил внимание председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова на первый в России экскаватор на СПГ и на газомоторную версию шестицилиндрового двигателя ММЗ для трактора МТЗ 1221. Их производят в Татарстане.

Кроме того, Минниханов принял участие в передаче ключей и документов на пассажирское судно «Чайка СПГ». Соглашение подписали ХК «Ак Барс» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Затем соглашение о передаче «Чайки-СПГ» подписали Государственная транспортная лизинговая компания и ООО «Газпром СПГ технологии».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Также президент Татарстана поучаствовал в передаче ключей и документов на технику, работающую на СПГ — трактора МТЗ «1221» и экскаватора UMG E330C.

Напомним, в конце августа — начале сентября в Казани прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. Мероприятие проходило в международном выставочном центре «Казань Экспо».



Татьяна Демина