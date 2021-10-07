В Татарстане потребление электроэнергии за год увеличилось на 11,7%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана в сентябре этого года увеличилось на 11,7% по сравнению с сентябрем 2020-го и составило 2479,1 млн кВт·ч, согласно оперативным данным филиала Системного оператора РДУ РТ.



Увеличение показателей потребления электроэнергии связано с коронавирусными ограничениями и усилением работы предприятий. В частности, предприятий трубопроводного транспорта, нефтеперерабатывающих предприятий и тепловых станций.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы РТ в сентябре составила 1997,5 млн кВт·ч, что на 19,5 % больше показателей за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в увеличение выработки внесли Заинская ГРЭС, Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ -1 и Нижнекамская ТЭЦ-2.

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За год потребление энергии в РТ составило 23239,2 млн кВт·ч, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Если не учитывать 29 февраля високосного 2020 года, рост потребления составил 9,9%. Станции с января по сентябрь 2021-го выработали 19772,8 млн кВт·ч, это больше прошлогодних аналогичных показателей на 14,8%. Без учета 29 февраля — 15,3%.

Маргарита Головатенко