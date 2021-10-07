«Синтез» сразится с «Балтикой», «Синтез-УОР» сыграет против «Астаны» в рамках чемпионата России

8 и 9 октября в казанском бассейне «Оргсинтез» пройдут очередные матчи чемпионата России по водному поло среди мужчин.

Основная команда «Синтеза» проведет две игры против «Балтики» из Санкт-Петербурга. Первая встреча начнется в 18.00 по мск, вторая — в 14.00.

В те же дни в Казани сыграют молодежная команда «Синтез-УОР» и казахстанская «Астана». Казанцы еще не набрали очков в высшем дивизионе страны. Побороться за дебютные баллы в Суперлиге они смогут 8 и 9 октября, игры начнутся в 15.30 и 12.00 соответственно.

Напомним, ранее «Синтез» дважды был сильнее астраханского «Динамо». Подробнее об этом в материале «Реального времени».