В Аксубаевском районе Татарстана при пожаре в частном доме нашли тело мужчины

В деревне Азат в Аксубаевском районе Татарстана загорелся частный дом. Пожарные обнаружили при тушении пожара тело мужчины 1961 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 19:25. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелся бревенчатый дом 7 х 9 метров. В 19:46 открытое горение было ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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