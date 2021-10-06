В Казани на пожаре в квартире погибла пенсионерка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани произошел пожар в квартире пятиэтажки на улице Гагарина. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 18:22. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходило горение вещей в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составляла 15 кв. метров. В квартире была обнаружена пожилая женщина без сознания. Медики констатировали смерть. В 18:35 открытое горение было ликвидировано.

В понедельник в Казани на пожаре в квартире в девятиэтажке спасли мужчину.

