Экс-заместитель министра просвещения России Марина Ракова, объявленная в розыск, нашлась

Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова, объявленная ранее в розыск, нашлась, пишет RT. Она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проходят следственные действия.

Ракову объявили в федеральный розыск на прошлой неделе. Следователи заочно предъявили ей обвинение в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что она стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей.

В ее доме был проведен обыск. В случае причастности к преступлению Раковой может грозить до десяти лет лишения свободы, не исключены штрафы. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк оказывает содействие следственным органам.

Алексей Нечаев