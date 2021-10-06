Экс-заместитель министра просвещения России Марина Ракова, объявленная в розыск, нашлась
Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова, объявленная ранее в розыск, нашлась, пишет RT. Она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проходят следственные действия.
Ракову объявили в федеральный розыск на прошлой неделе. Следователи заочно предъявили ей обвинение в особо крупном мошенничестве. Сообщалось, что она стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей.
В ее доме был проведен обыск. В случае причастности к преступлению Раковой может грозить до десяти лет лишения свободы, не исключены штрафы. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк оказывает содействие следственным органам.
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