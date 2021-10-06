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Путин заявил о спекуляциях на тему поставок газа через Украину

15:43, 06.10.2021
Путин заявил о спекуляциях на тему поставок газа через Украину
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране видят спекуляции на тему газотранспортной системы Украины и поставок через нее.

По словам российского лидера, контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубометров газа в год. За девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил прокачку газа через ГТС Украины более чем на 8%.

Фото: kremlin.ru

Президент выразил уверенность в том, что Россия превысит контрактные обязательства по поставкам через украинскую территорию, сообщает RT.

Маргарита Головатенко
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