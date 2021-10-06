Путин заявил о спекуляциях на тему поставок газа через Украину

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране видят спекуляции на тему газотранспортной системы Украины и поставок через нее.



По словам российского лидера, контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубометров газа в год. За девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил прокачку газа через ГТС Украины более чем на 8%.

Фото: kremlin.ru

Президент выразил уверенность в том, что Россия превысит контрактные обязательства по поставкам через украинскую территорию, сообщает RT.

Маргарита Головатенко