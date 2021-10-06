В Нижнекамске объяснили ситуацию с мальчиком, пришедшим в школу в бронежилете и с муляжом автомата

В Нижнекамске объяснили ситуацию вокруг фотографии мальчика, который пришел в гимназию №22 в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата. Его фото в Сети разместила местная жительница, которая вызвалась сфотографировать ребенка.

«У мальчика не было никакого плохого замысла, элементов подражания тем преступлениям, которые ранее были совершены в Казани и Перми. Он увлечен народными героями, спецназом, и для него это — обычная мальчишеская игра. Он просто вышел показать свою одежду сверстникам, друзьям. Тем более весь его реквизит является ненастоящим», — пояснил заместитель руководителя исполкома НМР по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин.

С мальчиком, его родителями и женщиной, сделавшей фото ребенка в амуниции, провели профилактическую беседу. Сафиуллин выразил негодование по поводу того, что взрослые люди могут раздуть скандал «из ничего». Он отметил, что вместо фотографирования подобных инцидентов лучше сделать замечание человеку или оказать помощь окружающим, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фотография попала в Сеть накануне, 5 октября. Она вызвала бурные обсуждения среди пользователей соцсетей на фоне трагедий в казанской гимназии №175 и пермском вузе.

Диана Жиленкова