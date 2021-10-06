В Татарстане мальчик пришел в школу в бронежилете и с муляжом автомата

В Нижнекамске, около гимназии №22, очевидцы заметили мальчика 8—10 лет в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата. По их словам, он вел себя «очень серьезно и гордо», сообщает «Подъем».

В учебном заведении вышли на связь с полицией и прокуратурой, после чего рассказали, что причин для беспокойства нет.





На выходку ребенка пользователи соцсетей отреагировали негативно. У многих возникли опасения в связи с недавними расстрелами учащихся в Перми и Казани.

Диана Жиленкова