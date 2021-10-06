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В Татарстане мальчик пришел в школу в бронежилете и с муляжом автомата

14:54, 06.10.2021
В Татарстане мальчик пришел в школу в бронежилете и с муляжом автомата
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске, около гимназии №22, очевидцы заметили мальчика 8—10 лет в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата. По их словам, он вел себя «очень серьезно и гордо», сообщает «Подъем».

В учебном заведении вышли на связь с полицией и прокуратурой, после чего рассказали, что причин для беспокойства нет.

На выходку ребенка пользователи соцсетей отреагировали негативно. У многих возникли опасения в связи с недавними расстрелами учащихся в Перми и Казани.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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