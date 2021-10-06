В Татарстане за неуплату штрафа строительные компании повторно привлечены к административной ответственности

Фото: Максим Платонов

В мае 2019 года инспекторы Минэкологии РТ выявили свалку площадью 525,5 кв. м на прилегающей территории к строительной площадке ЖК «Станция Юбилейная». Нарушители были привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Строительные компании, не выплатившие вовремя штраф, решением Вахитовского суда Казани были привлечены к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Они выплатят штраф в размере 100 тыс. рублей.

Фото: eco.tatarstan.ru

В августе в Актанышском районе Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка площадью 185 квадратных метров. Ее выявили специалисты Прикамского ТУ Минэкологии РТ в Староаймановском сельском поселении.

Алексей Нечаев