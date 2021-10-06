«Татнефть» возобновляет работу в Ливии на нескольких проектах

Помощник генерального директора «Татнефти» по корпоративным финансам Василий Мозговой в рамках конференции «Атона» сообщил, что компания возобновляет работу в Ливии на нескольких проектах, пишет «Интерфакс».

— Возобновляется работа в Ливии, хотя пока и не на всех блоках. У нас там 4 СРП подписано было, форс-мажор продолжается, но на определенных месторождениях мы начинаем опять работать, — сказал он.

Фото: commons.wikimedia.org

«Татнефть» в Ливии вела геологоразведку совместно с NOC на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт — их общая площадь 18,18 тыс. квадратных км. По итогам международных тендеров в 2005 и 2006 годах российская компания получила концессию на разработку этих участков.

Напомним, «Татнефть» из-за беспорядков несколько раз приостанавливала работы в Ливии. Весной сообщалось, что первоочередная задача «Татнефти» в Ливии — восстановление работ по уже существующим проектам, которые были прерваны из-за форс-мажора.

Алексей Нечаев