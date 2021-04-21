«Татнефть» сосредоточена на восстановлении работ в Ливии

Первоочередная задача «Татнефти» в Ливии — восстановление работ по уже существующим проектам, которые были прерваны из-за форс-мажора, сообщил помощник генерального директора «Татнефти» по корпоративным финансам Василий Мозговой.



«Действует форс-мажор, но мы всегда находились в постоянном контакте с коллегами в Ливии по нашим проектам. По возможности мы реализовывали мероприятия, которые обеспечивают возможность деятельности, когда форс-мажор будет снят», — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, ряд работ планируется уже в этом году. Сейчас компания старается сосредоточиться на возобновлении работ в Ливии, но рассматривает дальнейшее развитие. Он рассказал, что компания не планирует работать в Венесуэле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, «Татнефть» из-за беспорядков несколько раз приостанавливала работы в Ливии. Компания планирует их восстановление после стабилизации ситуации в регионе.

Маргарита Головатенко