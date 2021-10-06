В Казани почти на год ограничат движение по улице Ульянова-Ленина

Фото: Максим Платонов (архив)

С 8 октября в Казани практически на год ограничат движение по улице Ульянова-Ленина. Это связано с работами на территории дома, где в 1887 году жил Владимир Ленин.

Ограничение будет действовать в районе здания №24. Оно продлится до 4 августа 2022 года, сообщается на сайте мэрии города.

Скриншот/google.com/maps

Также с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на автомобильной дороге на улице Бутлерова в связи с работами по выносу тепловых сетей с территории Республиканской клинической офтальмологической больницы. Ограничение будет действовать до 8 октября в сторону улицы Маяковского, а с 9 по 11 октября — в сторону улицы Муштари.

Диана Жиленкова