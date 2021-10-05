Новости авто

02:14 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани с завтрашнего дня ограничат движение по улице Бутлерова

16:50, 05.10.2021
В Казани с завтрашнего дня ограничат движение по улице Бутлерова
Фото: kzn.ru

В Казани ограничат движение транспорта по автомобильной дороге на улице Бутлерова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Ограничение движения связано с работами по выносу тепловых сетей с территории Республиканской клинической офтальмологической больницы. С 6 по 8 октября движение транспорта будет закрыто в сторону ул. Маяковского, с 9 по 11 октября — в сторону ул. Муштари.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани с 8 по 17 октября движение закроют между домами №1 и №6 по улице Достоевского. Это связано с работами по врезке газопровода.

АвтоБизнесТранспортОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также