В Казани с завтрашнего дня ограничат движение по улице Бутлерова

В Казани ограничат движение транспорта по автомобильной дороге на улице Бутлерова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Ограничение движения связано с работами по выносу тепловых сетей с территории Республиканской клинической офтальмологической больницы. С 6 по 8 октября движение транспорта будет закрыто в сторону ул. Маяковского, с 9 по 11 октября — в сторону ул. Муштари.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани с 8 по 17 октября движение закроют между домами №1 и №6 по улице Достоевского. Это связано с работами по врезке газопровода.