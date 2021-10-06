Четыре российских вакцины доступны в Набережных Челнах

В Набережных Челнах доступны практически все виды российских вакцин от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Об этом сообщается на сайте исполкома.

Сейчас в городе привит 131 921 человек, из них 113 422 человека уже получили второй компонент вакцины.



Также в городе проходит вакцинация от гриппа. Более 67 тысяч челнинцев уже сделали прививку.

В Набережных Челнах зарегистрировано 3 893 случая лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 121 человек, снято — 9 736.



Ольга Шагиева