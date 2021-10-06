В Казани на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» высадят 50 сосен

На территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани высадят 50 саженцев сосны обыкновенной. Мероприятие пройдет 7 октября. В акции примут участие активисты, экологи, а также студенты и преподаватели кафедры теории и методики географического и экологического образования КФУ, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Организаторы хотят возродить традицию посвящения студентов-первокурсников в будущую профессию. Студент второго курса магистратуры факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета Ильнур Хуснутдинов вырастил саженцы для предстоящей акции в собственном парнике в поселке Отары.

Фото: pxhere.com

Летом в Казани в «Русско-Немецкой Швейцарии» прошла акция по вырубке борщевика Сосновского. Несмотря на жаркую погоду, в ней приняли участие 18 человек. Также в ходе акции добровольцы собрали пять мешков мусора.

Алексей Нечаев