В Русско-Немецкой Швейцарии собрали семь мешков борщевика

Фото: Гузель Сафариева

Сегодня в Казани в Русско-Немецкой Швейцарии вновь прошла акция по вырубке борщевика Сосновского. Несмотря на жаркую погоду, в ней приняли участие 18 человек.

В этот раз собирали в мешки только корни, без ботвы, сообщил «Реальному времени» экозащитник Тимур Ескараев. Эколог Гузель Сафариева уточнила, что работу облегчило то, что на участках под ЛЭП борщевик был скошен.



Фото: Антон Бортяков

Однако в зарослях обнаружили борщевик, который уже выпустил зонты. Растение вырубили и утилизированы. «Все результаты борьбы с захватчиком сложены в вырытую компостную яму, где все благополучно засохнет и впоследствии благополучно перегниет», — рассказал Ескараев.

Фото: Гузель Сафариева

Также в ходе акции добровольцы, собрали пять мешков мусор.

Акция по ликвидации борщевика в Русско-Немецкой Швейцарии проходит не в первый раз. В конце мая 40 человек собрали 32 мешка этого растения.



Татьяна Демина