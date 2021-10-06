Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана покинул свой пост

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Усманов покинул свой пост. Распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Усманов покинул свой пост по собственному желанию. Он окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» в 1996 году. С 2016 года занимал должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ. В 2010—2016 годах Усманов был начальником управления этого ведомства.

Фото: tatarstan.ru

«Реальное время» рассказывало в 2016 году, что должность замминистра освободилась, когда Тимур Ажимов покинул должность по собственному желанию.

Алексей Нечаев