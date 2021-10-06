В Казани решили проблему с полисами ОСАГО для автобусов, из-за которой они могли не выйти на маршруты

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани оформляют полиса ОСАГО для автобусов, у которых срок действия этого документа истекает в октябре. Застраховано уже более 63% автобусов. Таким образом, удалось решить проблему, которая грозила тем, что некоторые автобусы могут не выйти в октябре на маршруты.

Оформление всех полисов должно завершиться на днях, сообщили в Ассоциации АТП РТ. Страхование ОСАГО распределили среди ТОП-10 страховщиков, имеющих филиалы в Казани, пропорционально доле рынка страховщика.

Перевозчики столицы Татарстана пытались решить вопрос со страховыми компаниями, где не оформляли полисы ОСАГО на автобусы, с августа. На городские маршруты могли не выйти 100 автобусов, что грозило транспортным коллапсом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Страховые компании более месяца отказывали перевозчикам в заключении договоров ОСАГО. Отсутствие договора ОСАГО в случае ДТП по вине водителя автобуса грозит не только тем, что ущерб от аварии будет возмещать собственник транспортного средства — автопредприятие, в том числе и штраф за отсутствие страховки в 800 рублей, но и тем, что перевозчик потеряет лицензию, а водитель получит уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина