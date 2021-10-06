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Умер экс-глава администрации Рыбно-Слободского района Татарстана

09:48, 06.10.2021

5 октября 2021 года на 68-м году жизни скончался исполнительный директор федерации «Корэш» РТ Равиль Хайруллин. Он занимал должность главы администрации Рыбно-Слободского района Татарстана в 1998—2006 годах.

Хайруллин начал свою трудовую деятельность в колхозе «Победа» Сабинского района Татарской АССР. В 2006 году он был назначен советником председателя совета директоров ОАО «Ак Барс» Банк. С декабря 2010 года являлся исполнительным директором федерации «Корэш».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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