Умер экс-глава администрации Рыбно-Слободского района Татарстана
5 октября 2021 года на 68-м году жизни скончался исполнительный директор федерации «Корэш» РТ Равиль Хайруллин. Он занимал должность главы администрации Рыбно-Слободского района Татарстана в 1998—2006 годах.
Хайруллин начал свою трудовую деятельность в колхозе «Победа» Сабинского района Татарской АССР. В 2006 году он был назначен советником председателя совета директоров ОАО «Ак Барс» Банк. С декабря 2010 года являлся исполнительным директором федерации «Корэш».
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