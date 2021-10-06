В Казани поднялись цены на «вторичку»
Эксперты консалтинговой группы SRG проанализировали ситуацию с ценами на квартиры в 20 крупных городах России. После августовского снижения цен средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Москве вновь выросла, сообщает «РИА Новости».
В десятку городов с наибольшим ростом средней стоимости квадратного метра с января 2021 года входят Краснодар (+28,82%), Омск (+22,69%), Нижний Новгород (+20,92%), Казань (+18,11%), Воронеж (+14,49%), Тюмень (+14,11%), Новосибирск (+12,62%), Екатеринбург (+11,79%), Красноярск (+11,73), Санкт-Петербург (+11,6%).
В связи с ростом цен на строительные материалы и рабочую силу в Казани подорожают квартиры по программе социальной ипотеки, сообщили «Реальному времени» в Госжилфонде РТ. Ориентировочная стоимость одного квадратного метра в столице Татарстана по вводимым в этом году домам составит 54 тысячи рублей. В Челнах дома 2021 года сдадут ориентировочно за 47 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость квартир окончательно определят после того, как завершатся все строительные работы.
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