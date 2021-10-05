В Татарстане за сутки 70 человек заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 27 401 случай COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 39 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 23 397 человек.

Умерли за весь период 765 заболевших, в том числе восемь за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике тоже подтвердились 70 новых случаев заболевания.

Маргарита Головатенко