В Татарстане за сутки 70 человек заболели коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 27 401 случай COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 39 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 23 397 человек.
Умерли за весь период 765 заболевших, в том числе восемь за минувшие сутки.
Вчера в республике тоже подтвердились 70 новых случаев заболевания.
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