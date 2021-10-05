В России до конца года ликвидируют 13 городских свалок — в том числе и в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Региональные власти ликвидируют до конца 2021 года 13 городских свалок. В том числе и в Татарстане. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Свалки ликвидируют в республиках Татарстан и Чувашия, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и в Ставропольском крае, уточнила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экологический эффект от рекультивации этих свалок почувствуют более 1,2 млн человек. В следующие два года власти ликвидируют еще 149 свалок, передает ТАСС.

В конце сентября в Нижнекамске власти начали искать инвесторов для того, чтобы превратить бывшую свалку у села Прости в горнолыжный центр, мототрек, ботанический сад или стрельбище.



Татьяна Леухина