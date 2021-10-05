Население России к 2036 году может сократиться на 12 млн человек — много это или мало?

Согласно пессимистическим прогнозам, население России к 2036 году уменьшится на 12 миллионов — с нынешних 146 до 134 миллионов человек. Об этом сообщил академик РАН, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Стрижаков.

— Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и принимаемые правительством меры поддержки материнства и детства, — отмечает он.

По самым оптимистическим прогнозам, в 2036 году население России будет составлять более 150 миллионов — всего на 4 миллиона больше численности на сегодня.

Стрижаков говорит, что в настоящее время важнейшей задачей является снижение перинатальных и неонатальных потерь, сохранение репродуктивного здоровья населения. Еще одним вызовом, по словам профессора, является коронавирус.

Фото: realnoevremya.ru

Население России к 2036 году может сократиться на 12 млн человек — это:

Примерно по 850 тысяч человек в год — если считать с 2021 по 2025 год. Если прогноз сбудется, то рекорд убыли населения России за год будет побит — 564,5 тыс. — он был поставлен в 2005 году.

— если считать с 2021 по 2025 год. Если прогноз сбудется, то рекорд убыли населения России за год будет побит — 564,5 тыс. — он был поставлен в 2005 году. В три раза больше усредненного варианта демографического прогноза от Росстата — согласно данным ведомства за 2019 год, численность населения России к 2036 году может сократиться до 142,9 миллиона, то есть почти на 3,9 миллиона человек. Пессимистичные сценарии сошлись и там, и там.

усредненного варианта демографического прогноза от Росстата — согласно данным ведомства за 2019 год, численность населения России к 2036 году может сократиться до 142,9 миллиона, то есть почти на 3,9 миллиона человек. Пессимистичные сценарии сошлись и там, и там. Столько же мигрантов находилось в России в 2019 году. Сейчас их, по данным МВД, 7 миллионов.

находилось в России в 2019 году. Сейчас их, по данным МВД, 7 миллионов. Три Татарстана — по состоянию на начало 2021 года население республики составляло 3,8 миллиона человек.

— по состоянию на начало 2021 года население республики составляло 3,8 миллиона человек. Чуть меньше населения Москвы — на 1 января 2021 года в столице России проживало 12,5 миллиона человек.

— на 1 января 2021 года в столице России проживало 12,5 миллиона человек. Больше населения Норвегии и Финляндии, вместе взятых, — в этих странах на начало года проживало по 5,4 миллиона человек.

вместе взятых, — в этих странах на начало года проживало по 5,4 миллиона человек. Вдвое меньше прогноза по сокращению населения Европы — 26 миллионов человек. Но такое сокращение там ожидается к 2050 году.

Дарья Пинегина