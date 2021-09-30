В Казани на следующей неделе ограничат движение по улице Достоевского

В Казани ограничат движение по улице Достоевского в связи с работами по врезке газопровода. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 8 по 17 октября движение закроют между домами №1 и №6 по улице Достоевского.

Фото: kzn.ru

В понедельник мэрия Казани сообщила об ограничении движения транспорта по пяти улицам на месяц. 4 ноября в столице Татарстана ограничат движение по ряду центральных улиц в связи с проведением крестного хода.

