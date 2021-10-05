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Ак Барс Банк приглашает принять участие в марафоне маркетплейсов

16:10, 05.10.2021

С 8 октября по 7 ноября 2021 года Ак Барс Банк и Центр электронной торговли совместно с бизнес-школой IWENGO планируют проведение марафона для предпринимателей «Осенний марафон маркетплейсов». Во время мероприятия предпринимателей будут поэтапно вести по всем процессам работы маркетплейса OZON, чтобы показать, что это легко, удобно и приносит доход.

Предприниматель пройдет весь пусть от регистрации на маркетплейсе до начала продаж. Ак Барс Банк и Центр электронной торговли помогут разобраться бизнесу, как работает торговая площадка, и покажут все механизмы работы в действии.

В рамках марафона предприниматели узнают, что такое маркетплейсы, научатся рассчитывать свои затраты, узнают, как настраивать рекламу и запускать продвижение товара, выберут для себя оптимальные схемы отгрузок товаров и много другое.

В подарок предприниматели получат дополнительный бонус — полный образовательный курс по выходу на Wildberries и KazanExpress.

Сбор заявок на марафон проводится по ссылке.

ПАО «Ак Барс Банк»

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