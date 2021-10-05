В Крыму задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко

В Крыму задержали председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Перед этим в Евпатории в кабинете Харитоненко в здании горсовета прошли обыски, после чего ее и задержали. Ожидается, что сегодня суд определится с мерой пресечения в отношении нее.

Кроме того, сообщается, что задержан и глава Евпатории Роман Тихончук. Как пишет «РИА Новости», ему вменяют организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничества.



В 2019 году в Симферополе арестовали главу администрации Евпатории Андрея Филонова. Позже его осудили за превышение должностных полномочий и назначили три года и восемь месяцев колонии-поселения. Однако в марте Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения на приговор Филонову изменил приговор суда первой инстанции, увеличив срок наказания до 6,5 года.



Татьяна Демина