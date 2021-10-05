На проектирование моста через Монастырскую протоку в Казани выделят 9,8 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе Казани. Начальная цена договора — 9,8 миллиона рублей.

От подрядчика требуется провести инженерные геологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту строительства моста, выполнить инженерно-экологические изыскания и определить необходимость выполнения археологических изысканий на объекте.

В подготовленном проекте подрядчик должен предусмотреть возможные варианты мостового сооружения, привести их сравнение и согласовать с заказчиком, устройство опор, регуляционных сооружений, пролетного строения, деформационных швов проезжей части, подходов к мосту, а при необходимости и расчистку русла Монастырской протоки по 50 погонных метров в обе стороны от оси моста.

В случае принятия ошибочных решений и расчетов устранить недостатки и возместить убытки за свой счет. Работы необходимо завершить до 20 апреля 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября. В числе критериев оценки участников — квалификация, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыт работы и деловая репутация.

Мост через Монастырскую протоку прокладывался в рамках строительства Большого Казанского кольца. В ноябре прошлого года на проездах моста нанесли дорожную разметку.



Диана Жиленкова