На проектирование моста через Монастырскую протоку в Казани выделят 9,8 млн рублей
Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе Казани. Начальная цена договора — 9,8 миллиона рублей.
От подрядчика требуется провести инженерные геологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту строительства моста, выполнить инженерно-экологические изыскания и определить необходимость выполнения археологических изысканий на объекте.
В подготовленном проекте подрядчик должен предусмотреть возможные варианты мостового сооружения, привести их сравнение и согласовать с заказчиком, устройство опор, регуляционных сооружений, пролетного строения, деформационных швов проезжей части, подходов к мосту, а при необходимости и расчистку русла Монастырской протоки по 50 погонных метров в обе стороны от оси моста.
В случае принятия ошибочных решений и расчетов устранить недостатки и возместить убытки за свой счет. Работы необходимо завершить до 20 апреля 2022 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября. В числе критериев оценки участников — квалификация, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыт работы и деловая репутация.
Мост через Монастырскую протоку прокладывался в рамках строительства Большого Казанского кольца. В ноябре прошлого года на проездах моста нанесли дорожную разметку.
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