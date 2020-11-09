В Казани на проезды моста через Монастырскую протоку нанесли дорожную разметку

В Татарстане продолжается строительство второго этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковской до улицы Технической. Сейчас на проездах моста через Монастырскую протоку нанесли дорожную разметку, сообщает Миндортранс республики.



Продолжаются земляные работы: в настоящее время вывезли 420 куб. м непригодного грунта, завезли 2,5 т инертных материалов. Проведены работы по устройству подстилающего слоя из песка и основания из щебня, по укладке верхнего и нижнего слоев основания дороги из асфальтобетона. Еще продолжаются работы по обустройству тротуаров и монтировке перильных ограждений, идет монтаж опор наружного освещения.

Работники завершают перенос и прокладку линий водоснабжения, газопровода, электроснабжения и связи.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Ранее на втором этапе строительства Большого Казанского кольца (БКК) рабочие проложили более 100 погонных метров ливневой канализации и высадили 150 деревьев.