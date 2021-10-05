В Нижнекамске начинается прием заявок на грантовый конкурс СИБУРа

СИБУР объявляет о старте первого грантового конкурса для организаций Нижнекамска в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Заявки принимаются до 20 ноября 2021 года в электронном виде на сайте программы.



Цель конкурса — поддержать проекты, направленные на повышение качества жизни в Нижнекамском муниципальном районе. К участию приглашаются государственные и муниципальные бюджетные учреждения и организации социальной сферы, а также некоммерческие организации и благотворительные фонды, зарегистрированные не позднее чем за один год до начала конкурса.



Проекты должны соответствовать одному или нескольким направлениям программы «Формула хороших дел», среди которых развитие городов, образование, спорт, охрана окружающей среды и волонтерство. Дополнительным преимуществом является потенциал дальнейшего развития проектов в формате частной предпринимательской инициативы. В связи с сохраняющейся неопределенной эпидемиологической ситуацией в заявках на конкурс необходимо описать план по трансформации проекта в случае усиления антиковидных мер и введения различных ограничений.



— Для Нижнекамска ценно уже на начальном этапе выстраивание конструктивного отношения, общей стратегии, нашего дальнейшего совместного развития. Уверен, участие в программе «Формула хороших дел» даст дополнительный мощный эффект для развития социальной политики нашего города, учитывая те масштабы, те глобальные проекты, которые реализуются компанией СИБУР, — подчеркнул Айдар Метшин, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва.



— СИБУР ведет системную и последовательную работу по повышению качества жизни во всех регионах присутствия. Наша программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» позволяет нам объединять усилия всех неравнодушных людей — от активистов волонтерского движения до руководителей ключевых учреждений социальной сферы. Надеемся, что в Нижнекамске — городе с развитым сектором НКО и большим опытом реализации прекрасных социальных проектов — мы найдем новых единомышленников и партнеров, — отметил Алексей Козлов, член правления — управляющий директор СИБУРа.



— Группа ТАИФ с первых дней и на всем протяжении своей работы активно участвует в благотворительной деятельности, реализует социально-значимые проекты по поддержке любительского и массового спорта, благоустройству территорий, строительству социальных объектов. Мы хорошо знакомы с проектом наших коллег «Формула добрых дел», видим его эффективность и благодарны руководству СИБУРа за то, что еще на этапе объединения наших компаний они приняли решение столь ярко подтвердить то, что традиции ТАИФа творить добро для жителей республики будут продолжены. Уверен, что наша совместная деятельность в рамках объединенной компании позволит добиться еще большего экономического успеха, а значит, даст нам возможность сделать намного больше на благо жителей Нижнекамска, Татарстана и России, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов — генеральный директор АО «ТАИФ».



Актуальный регламент конкурса опубликован на сайте программы. Осенью 2021 года пройдет цикл вебинаров для потенциальных участников, в ходе которых эксперты грантовой программы дадут рекомендации по подготовке заявок. Победителей определит жюри, куда войдут специалисты СИБУРа, представители органов государственной власти и эксперты социальной сферы по различным направлениям.



Вопросы, касающиеся участия в конкурсах, можно направлять координаторам по электронной почте grant@formula-hd.ru

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