Минниханов подписал указ о награждении Энгеля Фаттахова орденом «За заслуги перед РТ»
Президент республики Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» главу Актанышского района Энгеля Фаттахова. Указ опубликован на сайте президента Татарстана.
Энгель Фаттахов возглавляет Актанышкий района с 2018 года.
11 мая президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд татарстанских деятелей.
Ольга ПлешковаОбществоВласть Татарстан
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