Новости общества

11:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов подписал указ о награждении Энгеля Фаттахова орденом «За заслуги перед РТ»

11:35, 15.06.2021
Минниханов подписал указ о награждении Энгеля Фаттахова орденом «За заслуги перед РТ»
Фото: realnoevremya.ru

Президент республики Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» главу Актанышского района Энгеля Фаттахова. Указ опубликован на сайте президента Татарстана.

Энгель Фаттахов возглавляет Актанышкий района с 2018 года.

11 мая президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд татарстанских деятелей.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также