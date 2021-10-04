Роспотребнадзор провел проверку после отравления детей в бассейне в Елабужском районе

Фото: прокуратура РТ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану обнаружили нарушения санитарных правил в бассейне ФОК «Хлыстово» в Елабужском районе, где дети отравились парами хлора. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение об инциденте поступило в управление 3 октября в 20.00 часов. По данным Минздрава РТ, в Елабужскую ЦРБ с признаками отравления парами хлора попали двое детей (3 года и 11 лет). Информация об отравлении еще одного ребенка не подтвердилась.

Фото: прокуратура РТ

Специалисты управления немедленно выехали на место с организацией отбора проб воды бассейна и воздуха. Содержание хлора в пробах воды из чаши детского и взрослого плавательных бассейнов не превышало гигиенических нормативов. В пределах нормы было содержание паров хлора в пробах воздуха, отобранных над зеркалом воды в детском и взрослом бассейнах.

Однако превышение ПДК по содержанию хлора зафиксировали в пробах воздуха, отобранных в помещении химводоочистки, расположенном в непосредственной близости от взрослого бассейна.

В ходе выездного обследования бассейна и помещений выявлены следующие нарушения санитарных правил: не организован контроль за качеством воды в ваннах бассейнов, в том числе за остаточным содержанием хлора, помещение химводоочистки не оборудовано автономной системой приточной и вытяжной вентиляции. Будут применены меры административного реагирования.



Напомним, на место происшествия выезжал прокурор города Рустем Шарафутдинов. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и примет меры прокурорского реагирования, если на то будут основания. Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Татьяна Леухина