Цена энергетического угля в Европе достигла максимума за последние 20 лет

Цена энергетического угля калорийностью 6 000 ккал/кг в Европе достигла максимального значения за последние 20 лет. На прошлой неделе стоимость за тонну составила $232,2. За прошедшую неделю цена выросла на 16,5%, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Рост стоимости ускорился в конце прошлого месяца на фоне резкого увеличения цены природного газа и дефицита угля на рынке Европы. Предложение твердого топлива остается ограниченным, так как страны-поставщики не успевают увеличивать поставку продукта.

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Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, стоимость была ниже нынешней на 6%.

В последнее время неоднократно обновляла исторические рекорды цена на газ. Так, в ходе торгов 30 сентября на бирже ICE стоимость составила $1 190 за 1 тысячу кубометров. До этого рекорд составил $1 100.

Диана Жиленкова