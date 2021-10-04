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В Татарстане на строительство внеплощадочных сетей канализации учебных организаций выделят 92 млн рублей

16:50, 04.10.2021
В Татарстане на строительство внеплощадочных сетей канализации учебных организаций выделят 92 млн рублей
Фото: pxhere.com

В Татарстане объявлен тендер на строительство внеплощадочных сетей канализации и водоснабжения учебных и оздоровительных организаций. Начальная цена договора — 92,1 миллиона рублей. Строительно-монтажные и прочие работы необходимо провести на следующих объектах:

  • Центр дополнительного образования по ул. Горьковское шоссе, д.100;
  • детский оздоровительный центр «Спортивный лагерь «Экран» муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»;
  • детский оздоровительный комплекс «Полет».

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2021 года.

realnoevremya.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября, 10.00. Электронный аукцион состоится в этот же день в 14.00.

Несколько дней назад Главстрой РТ объявил тендер на капремонт зданий казанского филиала РАНХиГС и ТатНИИСХ.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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