В Татарстане на строительство внеплощадочных сетей канализации учебных организаций выделят 92 млн рублей

В Татарстане объявлен тендер на строительство внеплощадочных сетей канализации и водоснабжения учебных и оздоровительных организаций. Начальная цена договора — 92,1 миллиона рублей. Строительно-монтажные и прочие работы необходимо провести на следующих объектах:

Центр дополнительного образования по ул. Горьковское шоссе, д.100;



детский оздоровительный центр «Спортивный лагерь «Экран» муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»;

детский оздоровительный комплекс «Полет».

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2021 года.

realnoevremya.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября, 10.00. Электронный аукцион состоится в этот же день в 14.00.

Несколько дней назад Главстрой РТ объявил тендер на капремонт зданий казанского филиала РАНХиГС и ТатНИИСХ.

Диана Жиленкова