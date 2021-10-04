Российский арбитр Карасев назначен на матч полуфинала Лиги наций Италия — Испания

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч полуфинала Лиги наций по футболу между сборными Италии и Испании. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать Карасеву будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Сергей Иванов. За видеоповторы VAR будет отвечать представитель Нидерландов Пол ван Букель.

Фото: uefa.com

Встреча Италия — Испания пройдет 6 октября на итальянском стадионе «Сан-Сиро».

В другом полуфинальном матче Лиги наций встретятся сборные Бельгии и Франции.

Напомним, ранее Карасев в качестве главного арбитра обслужил матч 10-го тура РПЛ в Казани, где местный «Рубин» играл с «Нижним Новгородом». В этой встрече судьи назначили два пенальти — один забил игрок гостей Николай Калинский, а второй смазал лидер казанцев Хвича Кварацхелия.

Примечательно, что резервный арбитр предстоящего матча в Италии Сергей Иванов также связан с последними выступлениями «Рубина». После его работы в игре с «Зенитом» (1:3) к нему возникли серьезные вопросы со стороны главного тренера «рубиновых» Леонида Слуцкого.

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