Новое здание OBI около ТЦ «Мега» в Казани сдадут в 2021 году

Сдача нового корпуса магазина OBI около торгового центра «Мега» в Казани намечена на 2021 год, сообщила «Реальному времени» руководитель отдела по работе с посетителями и улучшению покупательского опыта ТЦ «Мега» Фарида Халиуллина.



«Сдаваться будем в 2021 году, как и планировалось, если не возникнет форс-мажоров», — сказала она. Фарида Халиуллина сообщила изданию, что о переносах сроков сдачи речи не идет. Возможно, здание сдадут в ноябре-декабре.

Новый корпус магазина OBI располагается напротив входа в магазин IKEA в ТЦ «Мега». Сейчас там идут строительные работы.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в казанской «Меге» объявили о масштабной реконструкции: магазин OBI переедет в отдельное здание. На его месте в торговом комплексе появится расширенный кластер досуга и развлечений и магазины.

Маргарита Головатенко