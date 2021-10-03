Томи Ламса — о большинстве «Салавата»: «Мы создаем моменты, но что-то не получается»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса подвел итог первого «зеленого дерби» сезона, прошедшего в Казани. По словам финского специалиста, «зеленое дерби» вышло с высоким градусом и «кучей эмоций.

— «Ак Барс» здорово защищался. Нам было сложно находить возможности для бросков. Плюс отмечу великолепную игру вратаря Игоря Бобкова.

Невозможно одержать победу, если ты сам не забиваешь. Проблема реализации большинства тянется у нас с прошлого сезона. Мы вновь создаем моменты, но что-то не получается.

— Почему нет должной злости на соперника после весенних поражений в плей-офф? Нельзя выиграть в матче только за счет злости, — сказал главный тренер уфимской команды.

Также Томи Ламса объяснил, почему решил выпустить в конце игры шесть нападающих. По его словам, такой план сработал в игре против ярославского «Локомотива» и потому специалист решил попробовать его снова.



Также он рассказал, почему не решается разъединять финских легионеров, несмотря на то, что заявлял о необходимости создать четыре равносильных звена.

— Не вижу смысла вносить чехарду в состав. Мы до этого выиграли почти все игры. У нас отлично действовали все звенья. Посмотрите на состав — у нас травмированы пять форвардов. Мы в третьем периоде пытались вносить изменения, но сейчас нужные инструменты для этого отсутствуют, — сказал Ламса.

Впереди у «Салавата» игра с «Сочи» в гостях. Игра состоится 5 октября.