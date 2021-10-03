Путин случайно «подслушал» совещание членов правительства

Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» разговор членов правительства во время заседания, проходящего в онлайн-режиме, сообщает «Россия 1».



На кадрах, снятых телеканалом, видно, как президент заходит в кабинет, садится за рабочий стол и берет в руки бумаги. На его компьютере была включена трансляция с совещания премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

Появление Путина члены правительства не сразу заметили. Вице-премьер Марат Хуснуллин в этот момент рассказывал Кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул его, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента.

Фото: kremlin.ru

«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — сказал Путин.

Маргарита Головатенко