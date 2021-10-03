В 2022 году военные расходы в России вернутся на допандемийный уровень

Россия в 2022 году потратит на оборону более 3,5 триллиона рублей. Эта сфера займет второе место в федеральном бюджете.

Таким образом, расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2022 году вновь будут выше, чем по разделу «Национальная экономика», после двух лет перевеса гражданского направления, пишет РБК.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году федеральный центр потратит на оборону почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. На экономику направят 3,46 трлн рублей. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика — более 5,8 трлн рублей на 2022 год.



До пандемии расходы на экономику превышали военные еще в 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, а также в 2009-м — тогда ВВП России упал на 7,8%.

30 сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн рублей, в 2024 году — 26,35 трлн рублей. Прогнозный объем ВВП в 2022 году будет на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году — 141,9 трлн рублей, в 2024 году — 151,5 трлн рублей.



Татьяна Леухина