Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде произошел хлопок газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара. Пострадали 2 человека, эвакуировали 100 жильцов.
В результате хлопка произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Несущие конструкции не нарушены, отметили в ГУ МЧС по региону.
Загорания не произошло. По данным минздрава региона, пострадали мужчина и женщина, они доставлены в ожоговый центр, пишет «РИА Новости».
В сентябре в Альметьевске при разгерметизации газового баллона обрушилась часть стены гаража. В результате инцидента пострадали три женщины.
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