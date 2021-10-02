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Происшествия

Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде

08:44, 02.10.2021
Два человека пострадали при хлопке газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде
Фото: vk.com/public79858706

В Нижнем Новгороде произошел хлопок газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара. Пострадали 2 человека, эвакуировали 100 жильцов.

В результате хлопка произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Несущие конструкции не нарушены, отметили в ГУ МЧС по региону.

Фото: vk.com/public79858706

Загорания не произошло. По данным минздрава региона, пострадали мужчина и женщина, они доставлены в ожоговый центр, пишет «РИА Новости».

В сентябре в Альметьевске при разгерметизации газового баллона обрушилась часть стены гаража. В результате инцидента пострадали три женщины.

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