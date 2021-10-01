Суд арестовал экс-главу ФК «Тамбов» Коновалову по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову, сообщил ее адвокат Дмитрий Кислинский.



По его словам, Коновалова арестована на 2 месяца по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Ранее у бывшего директора «Тамбова» прошли обыски.

Коновалова работала в ФК «Тамбов» с 2018-го по текущий год. В декабре 2020 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.

В январе «Тамбов» подал иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба превысили 536 млн рублей. 10 августа суд назначил нового конкурсного управляющего по делу о банкротстве клуба.

Маргарита Головатенко