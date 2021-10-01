Реально ли тратить на РКО для малого бизнеса «Всего 1%»?

Полноценный старт для нового бизнеса сегодня практически невозможен без расчетного счета. Это одна из основ для быстрого и качественного обслуживания клиентов, проведения операций с контрагентами на сумму свыше 100 000 рублей в сутки (согласно Указу Банка России №5348-У от 09.12.2019 г.), подключения терминала, принятия платежей по эквайрингу или через интернет платежным агрегатором и удобной оплаты налогов через онлайн-банк в любое время.

Итак, совершать безналичные платежи контрагентам, вовремя оплачивать налоги и принимать оплату по карте возможно только при наличии расчетного счета. И желательно заранее позаботиться, чтобы он обслуживался на максимально выгодных для бизнеса условиях, например всего под 1%.

Именно такие условия Банк Казани предлагает для компаний с небольшим оборотом или сезонностью. Пакет расчетно-кассового обслуживания «Всего 1%» позволяет клиентам банка пользоваться счетом без абонентской платы и иметь дополнительные выгоды.

Специалисты банка предлагают принимать во внимание три значительных критерия для выбора тарифа.

Спрогнозировать возможное количество платежей за один месяц. В случае если платежей будет много, то лучше стоит сделать выбор в пользу недешевого тарифа с абонентской платой с безвозмездным пакетом платежей в другие банки. Определить для себя: сохранять ли остаток на расчетном счете. В том случае если вы хотите сохранять деньги на расчетном счете, тогда посмотрите, по какой ставке на остаток начисляются проценты. При грамотном планировании баланса возможно окупить плату по тарифу. Оценить, сколько наличных средств вам нужно снимать и вносить через банковские кассы либо устройства приема и выдачи денег. Также если вы принимаете наличные от заказчиков и занимаетесь торговлей, обратите внимание на комиссию за внесение наличных. Плата может колебаться в зависимости от вашего тарифного плана. Почти во всех тарифах внесение наличных до установленной суммы безвозмездно, сверх лимита взимается процент от суммы.

Если же у вас новая компания с небольшим оборотом или сезонностью, то оптимальным выбором станет новый пакет расчетно-кассового обслуживания «Всего 1%» от Банка Казани, позволяющий пользоваться счетом без абонентской платы.

Преимущества нового пакета:

Отсутствие абонентской платы. Вы можете пользоваться своим расчетным счетом без дополнительных затрат;

Отсутствие лимита на исходящие переводы юридическим лицам;

Бесплатная смена пакета. Вы можете в любой момент перейти на другой удобный для вас тариф;

Фиксированная комиссия. Зачисление на счет безналичных денежных средств и внесение наличных — всего 1% от суммы.

Бесплатный интернет-банк. Работает в любом браузере и не требует установки.

Партнерский материал