Реально ли тратить на РКО для малого бизнеса «Всего 1%»?
Полноценный старт для нового бизнеса сегодня практически невозможен без расчетного счета. Это одна из основ для быстрого и качественного обслуживания клиентов, проведения операций с контрагентами на сумму свыше 100 000 рублей в сутки (согласно Указу Банка России №5348-У от 09.12.2019 г.), подключения терминала, принятия платежей по эквайрингу или через интернет платежным агрегатором и удобной оплаты налогов через онлайн-банк в любое время.
Итак, совершать безналичные платежи контрагентам, вовремя оплачивать налоги и принимать оплату по карте возможно только при наличии расчетного счета. И желательно заранее позаботиться, чтобы он обслуживался на максимально выгодных для бизнеса условиях, например всего под 1%.
Именно такие условия Банк Казани предлагает для компаний с небольшим оборотом или сезонностью. Пакет расчетно-кассового обслуживания «Всего 1%» позволяет клиентам банка пользоваться счетом без абонентской платы и иметь дополнительные выгоды.
Специалисты банка предлагают принимать во внимание три значительных критерия для выбора тарифа.
- Спрогнозировать возможное количество платежей за один месяц. В случае если платежей будет много, то лучше стоит сделать выбор в пользу недешевого тарифа с абонентской платой с безвозмездным пакетом платежей в другие банки.
- Определить для себя: сохранять ли остаток на расчетном счете. В том случае если вы хотите сохранять деньги на расчетном счете, тогда посмотрите, по какой ставке на остаток начисляются проценты. При грамотном планировании баланса возможно окупить плату по тарифу.
- Оценить, сколько наличных средств вам нужно снимать и вносить через банковские кассы либо устройства приема и выдачи денег. Также если вы принимаете наличные от заказчиков и занимаетесь торговлей, обратите внимание на комиссию за внесение наличных. Плата может колебаться в зависимости от вашего тарифного плана. Почти во всех тарифах внесение наличных до установленной суммы безвозмездно, сверх лимита взимается процент от суммы.
Если же у вас новая компания с небольшим оборотом или сезонностью, то оптимальным выбором станет новый пакет расчетно-кассового обслуживания «Всего 1%» от Банка Казани, позволяющий пользоваться счетом без абонентской платы.
Преимущества нового пакета:
- Отсутствие абонентской платы. Вы можете пользоваться своим расчетным счетом без дополнительных затрат;
- Отсутствие лимита на исходящие переводы юридическим лицам;
- Бесплатная смена пакета. Вы можете в любой момент перейти на другой удобный для вас тариф;
- Фиксированная комиссия. Зачисление на счет безналичных денежных средств и внесение наличных — всего 1% от суммы.
- Бесплатный интернет-банк. Работает в любом браузере и не требует установки.
Справка
Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».
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