Лучшим госавтоинспектором Татарстана стал казанец Ильшат Ахметов
Инспектор 3-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани лейтенант полиции Ильшат Ахметов победил в конкурсе «Лучший сотрудник ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан», сообщает пресс-служба МВД по РТ.
За титул боролись 15 финалистов, которые до этого победили в двух этапах местных соревнований. Они продемонстрировали судьям знания правил дорожного движения и уровень огневой подготовки.
Финалисты преодолели этапы «Правовая подготовка», «Медицинская подготовка», «Специальные оперативно-технические средства», «Регулирование дорожного движения» и «Физическая подготовка», а еще показали уровень владения приемами борьбы, соревновались в беге и подтягивании на перекладине.
Второе место занял казанский госавтоинспектор 2-го батальона Альфир Галимзянов. Третье место — у казанца Айнура Гарипова из 1-го батальона ДПС города.
В конце сентября объявили по итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства лучшего в стране пожарного-спасателя. Им стал пожарный-спасатель ПСЧ №65 ГУ МЧС России по Татарстану Владимир Кожеманов.
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