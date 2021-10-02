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Лучшим госавтоинспектором Татарстана стал казанец Ильшат Ахметов

04:28, 02.10.2021
Лучшим госавтоинспектором Татарстана стал казанец Ильшат Ахметов
Фото: пресс-служба МВД по РТ

Инспектор 3-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани лейтенант полиции Ильшат Ахметов победил в конкурсе «Лучший сотрудник ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

За титул боролись 15 финалистов, которые до этого победили в двух этапах местных соревнований. Они продемонстрировали судьям знания правил дорожного движения и уровень огневой подготовки.

Финалисты преодолели этапы «Правовая подготовка», «Медицинская подготовка», «Специальные оперативно-технические средства», «Регулирование дорожного движения» и «Физическая подготовка», а еще показали уровень владения приемами борьбы, соревновались в беге и подтягивании на перекладине.

Второе место занял казанский госавтоинспектор 2-го батальона Альфир Галимзянов. Третье место — у казанца Айнура Гарипова из 1-го батальона ДПС города.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В конце сентября объявили по итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства лучшего в стране пожарного-спасателя. Им стал пожарный-спасатель ПСЧ №65 ГУ МЧС России по Татарстану Владимир Кожеманов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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