Wildberries получил одобрение на сокращение инвестиций в 400 млн рублей в ТОСЭР Зеленодольска

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительственная комиссия по вопросам создания и функционирования ТОСЭР под руководством премьер-министра РТ Алексея Песошина сегодня одобрила корректировку пяти инвестиционных соглашений резидентов ТОСЭР Набережных Челнов и Зеленодольска. Положительное решение по пересмотру параметров инвестпроектов получили четыре компании, работающие в ТОСЭР Набережных Челнов. В результате объем инвестиций увеличится на 800 млн рублей, а количество рабочих мест — на 3 465.

Один из резидентов — ООО «Набережночелнинская картонно-бумажная фабрика» подало заявку на пересмотр инвестпроекта в связи с отказом строительства одного из предприятий на выделенном месте. Как сообщил журналистам гендиректор предприятия, компания предлагает перенос поближе к материнской компании. Вынесение решения отложено до следующего заседания комиссии.

Одобрено также изменение параметров инвестпроекта компании Wildberries. Один из крупных резидентов ТОСЭР Зеленодольска оптимизировал капитальные расходы на строительство складского комплекса, сократив их почти на 400 млн рублей — до 4,1 млрд рублей. При этом количество рабочих мест увеличится — дополнительно будет принято более 2 тысяч рабочих мест, сообщил журналистам начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов АИР Дмитрий Алексеев по итогам заседания. Общий объем инвестиций по проектам — 7,3 млрд рублей, общее количество создаваемых рабочих мест — 8 тысяч.

Луиза Игнатьева