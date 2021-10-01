В Челнах не смогли завершить ремонт блока Б инфекционной больницы до конца сентября

В Набережных Челнах сообщили, что капитальный ремонт блока Б инфекционной больницы идет в рамках запланированного графика. Об этом рассказали в исполкоме.

Сейчас на объекте проводят фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж системы медицинского кислородоснабжения и вакуума.

На очереди стоят ремонт больничных блоков А, Г, Д.

Еще летом мэр автограда Наиль Магдеев поручил ускорить ремонт инфекционной больницы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Работы по поручению мэра должны были быть завершены к началу сентября.



Ольга Шагиева