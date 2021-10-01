Замминистра здравоохранения Татарстана отчитал журналистов на пресс-конференции за отсутствие масок

Фото: Максим Платонов (архив)

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на еженедельной пресс-конференции по поводу текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике отчитал журналистов за отсутствие масок.



— Мы привыкли жить с ковидом, но мы привыкли жить с ковидом в неправильном ракурсе. Привыкнуть жить с ковидом — это не означает ослабить бдительность. Привыкнуть жить с ковидом — это ввести новые привычки. Та же самая социальная дистанция, ношение масок, — отметил он.

Далее замглавы Минздрава задал вопросы журналистам.

— Я вот смотрю, уважаемые коллеги, на вас — часть вас без масок сидит. А почему, можно узнать? Что вас побуждает сидеть без масок сегодня здесь? Можно я вам вопрос задам? — обратился Жаворонков к одному из журналистов. — А, в куртке забыли, хорошо. А вы, если не секрет? — повернулся замминистра к другому представителю СМИ. — Тоже забыли? Ну ладно, хорошо. То есть вы понимаете, что вы делаете, да? Вроде сидим, разговариваем на серьезную тему, а вот такая история у нас получается, к сожалению, — возмутился Жаворонков.